Pflegeheime: Vorerst nur noch ein Besucher pro Tag Stand: 11.12.2020 18:19 Uhr Von diesem Wochenende an gelten in Mecklenburg-Vorpommern neue Regeln für Besuche in Pflegeheimen.

Bewohner dürfen nur noch von einer vorher festgelegten Person Besuch kommen, da der Inzidenzwert landesweit über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegt. Dieser eine Besucher darf vorerst jeden Tag kommen. Steigt der Wert auf über 100 ist ein Besuch nur noch dreimal in der Woche möglich. Bei einer Inzidenz von mehr als 200 ist nur ein Besuch pro Woche erlaubt. Maßstab ist in jedem Fall der landesweite Inzidenzwert und nicht der Inzidenzwert im Landkreis beziehungsweise in Schwerin oder Rostock.



Nur getestete Besucher dürfen ins Heim

Außerdem muss jeder Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen. Bringt der Besucher beziehungsweise die Besucherin den entsprechenden Nachweis mit, dann darf der Test nicht älter als 72 Stunden sein. Alternativ kann der Besuch einen kostenlosen Schnelltest vor Ort nutzen. Dafür stelle der Bund das Geld bereit, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Außerdem gilt in den Heimen weiterhin Maskenpflicht. Wie die Besuche über die Weihnachtstage geregelt werden, steht bislang noch nicht fest. Darüber wird die Landesregierung in der kommenden Woche mit Sachverständigen beraten. Die Feiertags-Regeln sollen in den Pflegeheimen ausgelegt und auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht werden. Das Sozialministerium möchte erreichen, dass Besuche erlaubt bleiben und Bewohner auch über Weihnachten zu ihren Familien nach Hause können.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

