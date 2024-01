Pflegeheim in MV wird immer teurer Stand: 11.01.2024 06:31 Uhr Der Preis für einen Platz im Pflegeheim ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen. Pflegebedürftige in MV müssen demnach 7,5 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr.

Für ihren Platz in der Pflegeeinrichtung zahlen Bewohnerinnen und Bewohner hier im Land durchschnittlich 2.263 Euro pro Monat aus eigener Tasche. Das sind 157 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Höhere Zuschüsse der Pflegekassen hätten den Anstieg jedoch abgebremst, so Kirsten Jüttner vom Verband der Ersatzkassen (vdek) in Mecklenburg-Vorpommern. Neben den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen würden die Kassen bis zu 3.000 Euro monatlich für einen Heimplatz zahlen.

Forderung: Land könnte Investitionskosten übernehmen

Wenn das so weiter gehe, werde Pflege langfristig zum Luxusgut, so Kirsten Jüttner weiter. Die Politik müsse deshalb handeln und eine grundlegende Pflegereform auf den Weg bringen. Mit ihrem Eigenanteil finanzieren Pflegeheimbewohner auch die Investitionskosten ihrer Einrichtung - diesen Anteil könne das Land übernehmen, so eine weitere Forderung des Verbandes. Pflegebedürftige würden damit durchschnittlich 356 Euro pro Monat sparen.

Eigenanteile steigen bundesweit

Der Eigenanteil für die stationäre Pflege ist mit 21,7 Prozent am stärksten in Bremen gestiegen - auf 2.740 Euro monatlich. In Deutschland zahlen Pflegebedürftige für ihren Heimplatz durchschnittlich 2.576 Euro pro Monat aus eigener Tasche. Das ergibt im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Anstieg von 6,9 Prozent bundesweit. Nur in Sachsen-Anhalt und Brandenburg kostet ein Heimplatz weniger als in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.01.2024 | 06:00 Uhr