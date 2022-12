Personalmangel: 400 Helfer für Krankenhäuser in Vorpommern Stand: 28.12.2022 07:37 Uhr Auf Grund der angespannten Personal-Lage in den Krankenhäusern des Landkreises Vorpommern-Rügen, hatte Landrat Stefan Kerth (SPD) Ehrenamtliche um Hilfe gebeten. Die personelle Unterstützung sollte aus den Reihen der etablierten Hilfsorganisationen wie etwa dem DRK oder der DLRG kommen.

Nachdem der Landkreis Vorpommern-Rügen kurz vor Weihnachten zu ehrenamtlicher Hilfe für die Krankenhäuser im Kreis aufgerufen hatte, haben sich rund 400 Freiwillige gemeldet. Wie eine Sprecherin mitteilt, konnten in den Notaufnahmen über die Feiertage dadurch 17 Dienste in Ribnitz-Damgarten und 57 Dienste in Stralsund besetzt werden. Einsatzschwerpunkte für die ehernamtlichen Helfer waren der Patiententransport zu den Stationen und Diagnostikbereichen und Blutprobentransporte.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ein Ehrenamtlicher dabei geholfen, als ein Patient reanimiert werden musste. Man habe eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren, heißt es. Bis zum 2. Januar sollen die Ehrenamtlichen aushelfen.

Kerth: Personal an Belastungsgrenze und darüber

Mit einer Entspannung bei der aktuellen Welle der Atemwegserkrankungen rechnet der Landkreis frühestens im neuen Jahr. Der hohe Krankenstand unter dem Klinikpersonal führe zur Überlastung der übrigen Kolleginnen und Kollegen und zu Ausfällen. "Die Mitarbeitenden in den Gesundheitseinrichtungen sind großen Anforderungen ausgesetzt und leisten wiederholt einen unglaublichen Einsatz an der Belastungsgrenze und darüber hinaus", so Landrat Stefan Kerth (SPD).

Nur echte Notfälle in die Klinik, sonst: Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Wegen der angespannten Lage in den Kliniken appellierte der Landkreis an die Einwohner, die Notaufnahmen nur in wirklichen Notfällen aufzusuchen. Zunächst solle man sich möglichst an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden oder außerhalb der Sprechzeiten beim Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen. Falls dennoch zwingend die Notaufnahme aufgesucht werden müsse, sei mit langen Wartezeiten und erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.2022 | 06:00 Uhr