Stand: 03.06.2024 05:03 Uhr Perlin: Radfahrerin prallt gegen Lkw und stirbt

Auf einer Landstraße in der Nähe von Schwerin ist am Sonntag eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren sowohl die 62-jährige Radfahrerin als auch der Lkw-Fahrer auf der Straße zwischen Perlin (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Dümmer (Ludwigslust-Parchim) in Richtung Perlin unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Die Radfahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen zu, dass sie an der Unfallstelle starb. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Ludwigslust-Parchim