Stand: 18.11.2022 05:45 Uhr Perlin: Lagergebäude vollständig abgebrannt

Ein Feuer in einem Lagergebäude im Landkreis Nordwestmecklenburg hat am Donnerstag einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des benachbarten Wohnhauses in der Gemeinde Perlin hätten zunächst noch versucht die Flammen selbst zu löschen. Auch die Feuerwehr war machtlos und ließ das Gebäude schließlich kontrolliert abbrennen. Die Brandursache ist noch unklar.

