Penzlin: Weitere Details zu Unfall mit Schulbus

Nach dem Unfall am Freitagnachmittag auf der B192 kurz vor Penzlin mit einem Schulbus und einem Auto hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnach war das Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal in den Bus gefahren. Der 30-jährige Fahrer ist dabei in seinem Wagen eingeklemmt worden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 58 Jahre alte Busfahrer sowie fünf Kinder und Jugendliche blieben unverletzt. | 22.08.2020 09:13