Stand: 15.11.2022 06:51 Uhr Penzlin: Holzstaub löste Brand in Holzheizkraftwerk aus

Die Ursache für den Brand in einem Holzheizkraftwerk in Penzlin ist geklärt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hat sich nach Einschätzung des Brandgutachters in einem Holzhackschnitzel-Lager des Kraftwerks wohl Holzstaub entzündet. Das Feuer am vergangenen Freitag entstand demnach durch eine Holzstaubexplosion. Die Flammen griffen dann auf eine zweite Halle über. Bei dem Brand entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise zwei Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.11.2022 | 06:00 Uhr