Stand: 26.10.2023 14:22 Uhr Penkun: Sechs Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Auf der Kreisstraße 11 kam es bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Brandenburg am Donnerstagvormittag zu einem schlimmen Unfall. Zwei Autos stießen kurz vor der Landesgrenze aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. In dem einen Fahrzeug saßen vier Personen, in dem anderen zwei. Alle Beteiligten wurden schwer verletzt - zwei von ihnen sogar lebensbedrohlich. Die Unfallautos wurden mittlerweile abgeschleppt, ein Gutachter ist aber noch mit Untersuchungen zum Unfallhergang beschäftigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2023 | 14:30 Uhr