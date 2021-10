Stand: 06.10.2021 08:04 Uhr Penkun: Polizei fasst gesuchten Waffendieb

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der Grenze zu Polen bei Penkun einen gesuchten Einbrecher gefasst. Der 31-Jährige war am Dienstag als Beifahrer in einem polnischen Transporter nach Berlin unterwegs, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Der Gesuchte soll laut internationalem Haftbefehl in ein Haus eines Jägers in Polen eingebrochen sein, wobei etliche Waffen und Munition gestohlen und ein Tresor geknackt wurde. | 06.10.2021 08:03