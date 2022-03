Stand: 25.03.2022 15:42 Uhr Penkun: Erneuter Diebstahl mehrerer Reifen

Erneut sind in Penkun Räder von Autos gestohlen worden. In der vergangenen Nacht haben unbekannte Diebe bei insgesamt drei Autos aufgebockt, die Radmuttern gelöst, jeweils alle vier Räder abmontiert und anschließend gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. | 25.03.2022 15:39