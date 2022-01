Stand: 29.01.2022 06:29 Uhr Penkun: Alkoholisierter Fahrer kommt mehrfach von der Fahrbahn ab

In Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am späten Freitagabend ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 56-Jährige blieb jedoch unverletzt, so die Polizei. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille fest. Wie die Polizei mitteilt, war er kurz zuvor aus dem Stadtzentrum von Penkun losgefahren und mehrfach von der Fahrbahn abgekommen. Die Unfallstelle erstreckte sich über mehr als 180 Meter. Auslöser für die Handlung des Mannes sei ein Familienstreit gewesen. Während der Unfallaufnahme stürzte der Mann plötzlich und musste für kurze Zeit in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt. | 289.01.2022 06:29

