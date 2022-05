Stand: 21.05.2022 17:59 Uhr Peenemünde: THW hilft mit Ersatzstromversorgung bei Klassik-Konzert

Das Technische Hilfswerk (THW) hat am Freitag mit einem Einsatz gewährleistet, dass die Stromversorgung während eines Konzerts der New York Philharmonic auf dem Gelände des Historisch-Technischen Museums Peenemünde funktioniert. Am Vormittag war es bei Bauarbeiten auf der Insel Usedom zu einem fast zweistündigen Stromausfall gekommen.Darauf wandte sich das Usedomer Musikfestival als Veranstalter der "Peenemünder Konzerte" ans THW: "Wir wollten sicherstellen, dass ein erneuter Stromausfall nicht kurzfristig unser Festival gefährdet", so der Technische Leiter des Festivals, Hans Narva. Innerhalb weniger Stunden gelang es den THW-Einsatzkräften, ihre Netzersatzanlage auf dem Museumsgeländer zu installieren und so die Stromversorgung für das Konzert zu sichern. | 21.05.2022 17:58

