Stand: 21.09.2023 14:06 Uhr Peenemünde: Martin stellt Tarifvertrag in Aussicht

In den Streit um einen Tarifvertrag für das Historisch-Technische Museum Peenemünde kommt Bewegung. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat einen Tarifvertrag für die Beschäftigten in Aussicht gestellt. Auf Gewerkschaftsseite sorgte das für Überraschung, denn bisher hat das Land mit den Beschäftigten individuelle Sondervereinbarungen zu den Arbeitsverträgen abgeschlossen. Der Aufsichtsrat des Museums hatte erneute Tarifverhandlungen bis Ende August abgelehnt, heißt es von der Gewerkschaft. Erst am Mittwoch hatten die Beschäftigten des Historisch Technischen Museums Peenemünde die Arbeit niedergelegt und forderten einen Tarifvertrag, der ihre Arbeitsbedingungen regelt. Die Gehaltserhöhung seit September bedeute nur für einen Teil der Mitarbeiter eine Verbesserung, erklärt Betriebsratsvorsitzender Philipp Aumann.

