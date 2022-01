Stand: 17.01.2022 14:16 Uhr Peenemünde: 20 Kilometer Kupferkabel gestohlen

Unbekannte haben an der Nordspitze der Insel Usedom etwa 20 Kilometer Kupferkabel gestohlen. Das Material lagerte laut Polizei auf 40 Rollen in der Nähe des Peenemünder Hafens. Der Diebstahl soll sich in der Nacht zum Samstag ereignet haben. Das Kabel war für den Aufbau eines Solarparks in dem früheren Militärgebiet in Peenemünde gedacht gewesen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 16.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden - zum Beispiel, falls sie verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, die Platz für eine so große Zahl von Kabelrollen bieten. | 17.01.2022 14:16

