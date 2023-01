Pastow bei Rostock: Autofahrer fährt durch Garagenwand Stand: 21.01.2023 07:00 Uhr In Pastow (Landkreis Rostock) ist ein Autofahrer durch die Wand einer Garage gefahren. Er wurde leicht verletzt. Das Gebäude musste in einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz gesichert werden.

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Pastow bei Rostock ein Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 68- Jähriger war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und nahezu ungebremst in die Rückseite einer Garage gefahren. Der Mann wurde verletzt. Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholwert ergab 0,0 Promille.

Gebäude musste gesichert werden

Die Garage war durch den Unfall einsturzgefährdet und musste von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Broderstorf und Thulendorf (Landkreis Rostock) sowie des Technischen Hilfswerks gesichert werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.

