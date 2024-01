Stand: 15.01.2024 05:57 Uhr Passin: Gastarbeiterunterkunft komplett ausgebrannt

Am Sonntagabend ist eine Gastarbeiterunterkunft in Passin (Landkreis Rostock) komplett ausgebrannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, habe ein Ofen innerhalb des Gebäudes den Brand ausgelöst, so die Polizei. Das Feuer habe dann sofort auf das Haus übergegriffen. Die alarmierte Feuerwehr konnte es nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Die sieben Bewohner konnten die Unterkunft selbstständig verlassen. Der entstandene Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, ein Brandursachenermittler soll ihn im Laufe des Montags untersuchen.

