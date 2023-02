Stand: 17.02.2023 10:54 Uhr Pasewalk: Unterkunft für 300 Geflüchtete geplant

Die Pläne zum Bau einer Unterkunft für 300 Geflüchtete in Pasewalk werden konkreter. Laut Bürgermeister Rodewald (parteilos) berät der Hauptausschuss der Stadtvertretung darüber, ob die Stadt dem Kreis dafür eine Fläche von 4.500 Quadratmetern im Gewerbegebiet Friedensstraße anbietet. Als Gebäude für die Geflüchteten sind Container in Modulbauweise im Gespräch. Die Unterkunft wird einer Sprecherin des Kreises Vorpommern-Greifswald nach dringend benötigt. Die vorhandenen Unterkünfte in Greifswald, Wolgast, Loitz, Plöwen, Ueckermünde und Torgelow seien ausgelastet.

