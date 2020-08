Stand: 25.08.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Radio MV

Pasewalk: Transporter schiebt Auto gegen Laterne

Bei einem Verkehrsunfall in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro entstanden. Laut Polizei kam die 31-jährige Fahrerin eines Transporters am Montagnachmittag in einer Kurve von der Straße ab und stieß gegen ein parkendes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Straßenlaterne gedrückt, die daraufhin abgebaut werden musste. Die Fahrerin des Transporters blieb unverletzt. | 25.08.2020 07:36