Pasewalk: Todesursache von toten Vögeln noch unklar

Die Ursache für den Tod von 28 Kormoranen in Pasewalk und Torgelow ist weiter unklar. Einige der Tiere soll am Mittwoch im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei auf mögliche Erkrankungen wie die Geflügelpest untersucht werden. Kormorane seien nach Angaben des Veterinäramtes bislang allerdings kaum an der Seuche erkrankt. Die Vögel seien in einem schlechten Ernährungszustand gewesen - eine mögliche Folge von Frost und Schnee. | 15.02.2021 12:19