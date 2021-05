Stand: 31.05.2021 07:08 Uhr Pasewalk: Reh ausgewichen - Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Wildunfall in der Nähe von Pasewalk ist am Sonntagabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 22-Jährige hatte laut Polizei versucht, zwischen Hammer an der Uecker und der B109 einem Reh auszuweichen. Dabei war sie von der Straße abgekommen und mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. | 31.05.2021 07:05