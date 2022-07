Stand: 19.07.2022 07:58 Uhr Pasewalk: Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Autodieb und Raser

Wegen des Verdachts des Autodiebstahls muss sich ab heute ein 37-jähriger Pole vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten. Außerdem wird ihm illegales Autorennen vorgeworfen. Der Angeklagte soll im Januar dieses Jahres in Berlin einen teuren Geländewagen gestohlen haben. Als die Polizei ihn mit dem entwendeten SUV im Kreis Vorpommern-Greifwald anhalten wollte, fuhr der 37-Jährige einfach weiter und durchbrach später auch Polizeisperren. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit soll er sich mit mehreren Polizeiwagen-Besatzungen ein regelrechtes Rennen geliefert haben, so ein Gerichtssprecher. Dabei habe er versucht, die Einsatzfahrzeuge immer wieder abzudrängen. Die Verfolgungsfahrt endete für den mutmaßlichen Autodieb in einem Straßengraben. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. | 19.07.2022 07:58