Pasewalk: Propstei hat neuen Probst gewählt

In der Propstei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonnabend ein neuer Probst gewählt worden. Mit 43 von 51 Stimmen ist der Pastor Philipp Staak aus Spantekow nun neu im Amt. Offiziell geht es für den 50-Jährige aber erst im Dezember los. Laut Kirchenkreis sei die Wahl erforderlich gewesen, weil der bisherige Propst, Andreas Haerter, in den Ruhestand gehe.

