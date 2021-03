Stand: 04.03.2021 18:36 Uhr Pasewalk: Polizei stoppt Kleinbus mit bewusstlosem Fahrer

Die Polizei hat einen Kleinbus mit vier Kindern und einem bewusstlosen Fahrer gestoppt. Andere Autofahrer hatten am Donnerstagnachmittag gesehen, wie der Wagen bei Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) in Schlangenlinien fuhr, und informierten die Polizei. Einige mussten dem Kleinbus ausweichen und landeten im Straßengraben. In Pasewalk stellte sich ein Polizeiwagen dem langsam fahrenden Kleinbus in den Weg, woraufhin sich beide verkeilten. Der 63 Jahre alte Fahrer war laut Polizeiangaben nicht mehr ansprechbar und stand weiterhin auf dem Gaspedal. Ein mitfahrender 14-Jähriger zog den Zündschlüssel, so dass der Motor ausging. Dem Fahrer geht es inzwischen wieder gut. | 04.03.2021 18:35