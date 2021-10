Pasewalk: Polizei greift mehr als 120 Migranten und zwölf Schleuser auf Stand: 08.10.2021 13:24 Uhr Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) sind am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 124 Migranten auch aus dem Iran und dem Irak wegen des Verdachts der illegalen Einreise in Gewahrsam genommen worden. Die Zahl der illegalen Einreisen steigt damit weiter an.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wurden allein am Donnerstag 103 Flüchtlinge ohne gültige Aufenthaltspapiere sowie zwölf mutmaßliche Schleuser im Bereich Pomellen und Löcknitz festgenommen. Am Tag zuvor hatten die Beamten im deutsch-polnischen Grenzgebiet 21 irakische Staatsangehörige aufgegriffen.

Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht

Die mutmaßlichen Schleuser wurden zu Dienststellen der Bundespolizeiinspektionen Pasewalk, Stralsund und Rostock gebracht, wo weiter ermittelt wird. Die Migranten stellten Asylanträge und wurden in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht. Bürger hatten die Polizei auf die Migrantengruppen hingewiesen. Allein im Raum Pasewalk sind seit Jahresbeginn rund 300 Flüchtlinge aufgegriffen worden - deutlich mehr als in den Vorjahren. Im Grenzgebiet zwischen Brandenburg und Polen wurden laut Bundespolizei von August bis zum 5. Oktober insgesamt 1.951 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. In den Vormonaten des Jahres 2021 waren es 26 Meldungen.

Belarus-Machthaber Lukaschenko hält Migranten nicht mehr von Einreise ab

Urheber der neuen Fluchtroute ist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Dieser hatte Ende Mai angekündigt, dass Belarus Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik. Seitdem waren viele Flüchtlinge vor allem aus dem Irak und Syrien nach Belarus gereist, um von dort in die EU zu gelangen.

Zwölf EU-Staaten fordern "physische Barrieren" gegen Migration an EU-Außengrenze

Angesichts eines anhaltenden Zustroms von Migranten hat das polnische Parlament jüngst den Ausnahmezustand an der Grenze zum Nachbarn Belarus um zwei Monate bis Ende November verlängert. Der Grenzschutz wird zudem von 2.400 Soldaten unterstützt. Allein im September haben nach Angaben des Nationalen Sicherheitsbüros fast 7.000 Migranten versucht, die Grenze zwischen beiden Ländern illegal zu überqueren. Im September des Vorjahres seien es rund 120 gewesen. Polen, Österreich und zehn weitere EU-Staaten haben derweil mehr "physische Barrieren" an den europäischen Außengrenzen gegen unerwünschte Migration gefordert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.10.2021 | 14:00 Uhr