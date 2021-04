Stand: 05.04.2021 06:52 Uhr Pasewalk: Luftgewehr-Schüsse auf Spielplatz

In Pasewalk hat ein 70-Jähriger gestern Vormittag vom Balkon eines Hauses auf einen Spielplatz geschossen. Zeugen hatten die Polizei gerufen. Die Polizisten fanden in der Wohnung des Schützen ein Luftgewehr und Munition. Beides wurde sichergestellt. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Nach eigener Darstellung hatte der Mann auf Tauben in der Luft geschossen, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Auf dem Kinderspielplatz habe sich zum Zeitpunkt der Schüsse niemand aufgehalten. Zu dem Fall ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. | 05.04.2021 08:31