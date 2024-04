Stand: 26.04.2024 14:34 Uhr Pasewalk: Klinik-Mitarbeiter streiken für Tarifvertrag

An der Asklepios-Klinik in Pasewalk sind am Freitag rund 40 Beschäftigte für acht Stunden in den Streik getreten. Ihre Gewerkschaft ver.di fordert für sie die Übernahme des Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes, so ein ver.di-Sprecher. Seit der Privatisierung des Kreiskrankenhauses gebe es keine Tarifverträge mehr, die Gewerkschaft versuche seit Monaten darüber mit der Klinikleitung zu sprechen. Die Klinik wollte nach eigenen Angaben Notfall-Operationen weiterhin durchgeführt.

