Stand: 01.12.2020 18:16 Uhr Pasewalk: Hotel-Betrüger zu Bewährungsstrafen verurteilt

Wegen vielfachen serienmäßigen Einmietbetruges sind ein 46-jähriger Mann und 35-jährige Frau am Dienstag vom Amtsgericht Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Sie hatten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Norddeutschland übernachtet und sich bewirten lassen, ohne zu bezahlen. Dabei ist ein Schaden von 12.000 Euro entstanden. Der Mann sagte aus, sich in der Nähe der jeweiligen Hotelstandorte Arbeit suchen zu wollen. Seine Mitangeklagte damalige Freundin legte ein Geständnis ab. Deshalb ist sie milder betraft worden. | 01.12.2020 18:16