Stand: 12.04.2023 04:58 Uhr Pasewalk: Feuer in Mehrfamilienhaus - 10.000 Euro Schaden

Ein Feuer ist am Dienstag in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 19.30 Uhr in der Herderstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. In der Wohnung wurden jedoch vier Katzen tot aufgefunden. Ein Tier konnte gerettet werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach der Brand in der Küche aus. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

