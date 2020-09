Stand: 01.09.2020 16:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Pasewalk: Falsche Polizisten stehlen Rentnerin 12.000 Euro

In Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) haben Betrüger eine ältere Dame um 12.000 Euro erleichtert. Laut Polizei fiel die 86-Jährige auf einen Trick mit falschen Polizisten am Telefon herein. Demnach berichteten die Anrufer, dass in der Nähe der Anlage für betreutes Wohnen mehrere bewaffnete Straftäter unterwegs sein sollen. Die Rentnerin legte daraufhin 12.000 Euro, die sie in ihrer Wohnung hatte, nachts in einem Beutel vor die Eingangstür. Dort sollten die angeblichen Polizisten das Geld auf Echtheit überprüfen und sichern. | 01.09.2020 16:30