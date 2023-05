Stand: 29.05.2023 06:59 Uhr Pasewalk: Carports in Kleingartenanlage abgebrannt

Am späten Pfingstsonntag haben Polizisten während ihres Streifendienstes in Pasewalk einen größeren Brand entdeckt. Den Polizeiangaben nach stellten die Beamten zunächst eine starke Rauchentwicklung fest. Als sie diese untersuchten, hätten sie in einer Kleingartenanlage zwei nebeneinander und vollständig in Brand stehende Carports vorgefunden. 46 Feuerwehrleute aus Pasewalk, Viereck und Rollwitz konnten den Brand löschen, sowohl die Löcknitzer Straße als auch die Straße "An der Kürassierkaserne" mussten dabei vorübergehend voll gesperrt werden. Die Carports und deren Inventar seien komplett zerstört worden, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

