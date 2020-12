Stand: 03.12.2020 13:16 Uhr Pasewalk: "Bücher-Telefonzelle" gesprengt

Unbekannte haben in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zum Donnerstag eine begehbare Bücher-Ausleihe gesprengt. Die ausgediente Telefonzelle, die auf dem Markt stand, wurde laut Polizei mit Pyrotechnik vollständig zerstört. In solchen öffentlichen "Bücherschränken" können Leseinteressierte Bücher kostenlos ausleihen oder auch Bücher für andere dort deponieren. | 03.12.2020 13:15