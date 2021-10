Stand: 08.10.2021 17:28 Uhr Pasewalk: Autofahrerin stößt mit Traktor zusammen

Eine 63-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen auf der B104 mit einem Traktor zusammengestoßen. Nahe der polnischen Grenze sei sie von der Fahrbahn abgekommen, in die Gegenspur geraten und dabei mit dem Traktor kollidiert. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. | 08.10.2021 17:28

