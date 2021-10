Stand: 12.10.2021 05:05 Uhr Pasewalk: Ausbruch von Rinderherpes

Im Tierbestand eines Rinderhalters in Pasewalk ist das Herpesvirus BHV1 festgestellt worden. Daraufhin wurde eine Sperrzone um mehrere Orte wie Bugewitz, Kosenow und Dargibell eingerichtet, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Montag sagte. In den meisten Fällen werden betroffene Bestände getötet. Die Tierseuche BHV1 (Bovine Herpes Virus) ist hochansteckend und kann bei den Tieren zu Fieber, Fehlgeburten und einer geringeren Milchleistung führen. Für Menschen ist sie ungefährlich. | 12.10.2021 05:05

