Stand: 27.06.2023 08:11 Uhr Pasewalk: A20 für drei Stunden voll gesperrt

Die A20 wird heute südlich von Pasewalk für drei Stunden voll gesperrt. Zwischen 9 und 12 Uhr sind beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen in Fahrtrichtung Stettin über die U71 und in Fahrtrichtung Lübeck über die U6. Grund sind Arbeiten an einer Freileitung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.06.2023 | 09:40 Uhr