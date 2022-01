Stand: 19.01.2022 07:40 Uhr Pasewalk: 81-Jähriger verstirbt nach Unfall im Krankenhaus

Nach einem Unfall in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 81-Jähriger am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Montag von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Uniklinikum Greifswald, wo er am nächsten Tag verstarb. Die genauen Umstände des Unfalls sind weiterhin unklar. | 19.01.2022 07:40