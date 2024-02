Stand: 03.02.2024 11:22 Uhr Pasewalk: 18-Jährige an Stichverletzungen gestorben

Knapp zwei Monate nach dem Fund einer toten 18-Jährigen in Pasewalk dauern die Ermittlungen an. Inzwischen ist laut Neubrandenburger Staatsanwaltschaft die Todesursache geklärt. "Todesursächlich waren Stichverletzungen", schrieb eine Sprecherin der Behörde. Zwei Tatverdächtige befinden sich demnach weiter in Untersuchungshaft. Die 18 Jahre alte Bewohnerin einer Pasewalker Behinderteneinrichtung war Anfang Dezember vermisst und am Abend des 7. Dezembers in einer Gartenanlage gefunden worden. Das Opfer war früheren Angaben zufolge im Dezember obduziert worden. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Leichnam Verletzungen am Oberkörper aufgewiesen, die auf eine "massive und stumpfe Gewalteinwirkung" schließen lassen.

