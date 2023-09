Stand: 01.09.2023 07:42 Uhr Pasewalk: 15 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen

Am Donnerstagmorgen sind bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) insgesamt 15 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt worden. Laut Polizei wurden zunächst acht Syrer auf der K29 zwischen Pasewalk und Bröllin entdeckt. Diese hätten in ersten Befragungen angegeben, dass weitere Personen zu ihrer Gruppe gehören. Durch eine daraufhin gestartete Suche mit einem Hubschrauber und einem Hund der Polizei seien sieben weitere Personen aus Syrien und dem Jemen aufgefunden worden. Sie hätten angegeben, über die Route Türkei-Bulgarien-Serbien-Ungarn-Slowenien-Polen bis nach Deutschland gekommen und in einem weißen Transporter eingeschleust worden zu sein. Alle Personen hätten ein Asylbegehren geäußert und wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Schwerin-Stern Buchholz weitergeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.09.2023 | 09:30 Uhr