Stand: 04.10.2023 08:15 Uhr Pasewalk: 15 syrische Staatsangehörigen aufgegriffen

Am Dienstagmorgen hat die Polizei auf der B113 in der Nähe von Storkow (Vorpommern-Greifswald) zwei syrische Staatsangehörige aufgegriffen. Beide konnten keine Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland vorweisen. In einer ersten Befragung gaben die Personen an, über die Balkanroute nach Deutschland gekommen zu sein. Als Reiseziel wurde eine Schwester in Holland benannt. Bereits am Montag wurden an der Bushaltestelle Ladenthin eine fünfköpfige Familie, sowie acht Syrer unweit des Silos nahe Ladenthin festgestellt.

