Parteitage sollen rot-roten Koalitionsvertrag beschließen Stand: 13.11.2021 07:14 Uhr Außerordentliche Landesparteitage der SPD und der Linken in Mecklenburg-Vorpommern werden heute über den Koalitionsvertrag der beiden Parteien beraten. Die Parteispitzen gehen von einer breiten Zustimmung aus.



Um den für Mecklenburg-Vorpommern ausgehandelten Koalitionsvertrag zu beraten, kommen heute Landesparteitage der SPD und der Linken zusammen. Die Sozialdemokraten treffen sich in Wismar, die Linke tagt in Güstrow. Bei einer Sitzung der SPD-Gremien am Donnerstagabend hatten die Landtagsfraktion, Landesparteirat und Landesvorstand einstimmig den 125 Parteitagsdelegierten empfohlen, dem Vertrag zuzustimmen.



Jusos geben grüne Licht

Die Jungsozialisten, der Jugendverband der SPD, signalisierte bereits grünes Licht. Ihr Landesvorsitzender Johannses Barsch bezeichnete die Ergebnisse der rot-roten Verhandlungen als Erfolg für Mecklenburg-Vorpommern. Der Ko-Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin, erklärte, die Parteibasis sehe in dem Vertrag eine Chance, politisch zu gestalten. Der Vertrag sei "auf Augenhöhe" ausgehandelt worden.

Kaum Diskussionen erwartet

Der 77 Seiten umfassende Vertrags-Entwurf mit 555 Spiegelstrichen wurde in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Linken-Fraktionschefin im Landtag, Simone Oldenburg, ausgehandelt. Das Ja der beiden Parteitage gilt als Formsache. Der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno erwartet kaum Diskussionen, geschweige denn Kritik. Die SPD als große Wahlsiegerin dominiere die Inhalte des Koalitionsvertrags und die Linke sei froh, wieder mitregieren zu dürfen, so Muno. "Alle werden sich feiern für die reibungslosen Koalitionsverhandlungen."

Unterzeichnung in Schwerin am See

Die Unterzeichnung des Vertrages am Nachmittag in einer Gaststätte in Schwerin ist die nächste Etappe auf dem Weg zur Bildung der neuen Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag wird sich Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen und unmittelbar danach ihr Kabinett ernennen. Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent gewonnen. Die Linke hatte nach 15 Jahren in der Opposition erneut Verluste hinnehmen müssen und landete bei 9,9 Prozent. Im Landtag hat die rot-rote Koalition eine Mehrheit von 43 der 79 Mandate.

