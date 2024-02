Parteitag in Dabel: Landes-AfD beschließt Leitlinien Stand: 24.02.2024 08:44 Uhr Die AfD Mecklenburg-Vorpommern will heute die Weichen für die bevorstehende Kommunalwahl am 9. Juni stellen. In Dabel trifft sich die Partei, um ihre kommunalpolitischen Leitlinien zu verabschieden.

Bisher ist die AfD in vielen Kreistagen zerstritten. Es gab Abspaltungen und Austritte, beispielsweise in Ludwigslust-Parchim oder auch in Vorpommern-Rügen. Gut drei Monate vor der Kommunalwahl setzt die AfD nun unter der Führung der Parteisprecher Leif-Erik Holm und Enrico Schult auf Geschlossenheit. Die wichtigsten Punkte ihres Kommunalwahlprogramms sind die Themen Asyl und Migration. Die Partei prangert eine - so wörtlich - "grenzenlose Masseneinwanderung" an. Diese sei verantwortlich für eine steigende Gewaltkriminalität.

Mehr Polizeipräsenz und weniger Wölfe

Insgesamt sieht die AfD das Land in einer tiefen Krise. Auch deshalb will sie in ihrem Kommunalwahlprogramm das Tariftreuegesetz der rot-roten Landesregierung zurücknehmen. Darüber hinaus plant die Partei Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene zu erleichtern, sie will mehr Polizeipräsenz und eine ausreichende Straßenbeleuchtung. Außerdem soll die Traditionspflege gestärkt und die medizinische Versorgung auch auf dem Land gesichert werden. Möglichst niedrige Gewerbesteuern sollen zu mehr Firmenansiedlungen führen und mehr Sozialwohnungen sollen gebaut werden. Die AfD macht sich auch dafür stark, den Wolf "aktiv zu bejagen".

AfD hofft auf über 14 Prozent

Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die AfD 14 Prozent der Stimmen für sich verbuchen können und ihr Ergebnis gegenüber 2014 damit mehr als verdreifacht. Angesichts hoher Umfragewerte rechnet die Landespartei im Juni mit weiteren Stimmengewinnen. Anders als in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt hat der Verfassungsschutz die AfD in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

