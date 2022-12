Stand: 28.12.2022 07:44 Uhr Parteien in MV verzeichnen vielfach wieder Mitgliederschwund

Nach dem teilweise deutlichen Mitgliederzuwachs im Wahljahr 2021 haben die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern im zu Ende gehenden Jahr zumeist wieder an Zulauf eingebüßt. Insbesondere bei CDU und Linke konnte die Zahl der Parteieintritte die Verluste durch Austritt oder Tod nicht kompensieren. Weiterhin zulegen konnten die Grünen, obwohl die Partei in bundesweiten Umfragen - vor allem im Zuge der aktuellen Energiedebatten - zuletzt an Zustimmung verlor. Die Union, an deren Spitze seit knapp einem Jahr der 35-jährige Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow steht, verlor zwar im letzten halben Jahr weitere 100 Mitglieder. Sie bleibt mit nun knapp 4600 aber unangefochten mitgliederstärkste Partei im Nordosten.

