Stand: 24.03.2021 08:31 Uhr Parkentin: Rund 100 Grundschülerinnen und -Schüler in Quarantäne

Wegen eines Corona-Falles können rund 100 Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Parkentin (Landkreis Rostock) nicht mehr in den Präsenzunterricht. Wie ein Sprecher des Landkreises Rostock am Mittwoch sagte, ist eine vollständige Trennung von Klassen im Schulhaus nicht möglich. Deshalb wurden alle Klassen der Stufen eins bis sechs bis zum 2. April in Quarantäne geschickt. Die Eltern bekämen eine Allgemeinverfügung und ein Merkblatt unter anderem mit Informationen zu Entschädigungen bei Verdienstausfall zugestellt. Quarantänemaßnahmen für Lehrer sollen gesondert festgelegt werden, sie sollen noch bis Freitag Distanzunterricht organisieren. | 24.03.2021 08:31