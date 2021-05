Paritätischer fordert Tariflöhne für Pflegeberufe Stand: 12.05.2021 18:03 Uhr Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommerns hat Tariflöhne für die Beschäftigten in der Pflege gefordert.

Anlässlich des Tags der Pflege hat der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Wilhelm Bluschke, Tariflöhne für die Beschäftigten in den Pflegeberufen gefordert. Die Wertschätzung der Arbeit drücke sich auch über die Bezahlung aus, so Bluschke, im Gespräch mit dem NDR Nordmagazin. Die sei nicht allein mit dem Pflege-Mindestlohn von bis zu 15 Euro pro Stunde angemessen auszudrücken.

Hygiene-Regeln belasten Arbeitsalltag

Höhere Gehälter reichten aber nicht aus, um die Belastung des Personals in der stationären Pflege zu kompensieren. Die Hygiene-Regeln während der Corona-Pandemie würden viele Frauen und Männer an ihre Belastungsgrenze bringen, so Bluschke.



