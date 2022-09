Stand: 30.09.2022 07:20 Uhr Parin: Ein Verletzter durch Brand eines Wohnhauses

In Parin im Klützer Winkel hat in der Nacht zum Freitag ein Doppelhaus gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer wohl im Dachstuhl. Die Ursache ist noch unklar. Die Bewohner - drei Erwachsene und zwei Kinder - wurden im Schlaf überrascht. Sie konnten sich aber noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit bringen. Ein 33-jähriger Mieter hat sich bei dem Versuch den Brand zu löschen verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

