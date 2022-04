Parchim wählt neuen Bürgermeister Stand: 24.04.2022 06:13 Uhr Parchim im Kreis Ludwiglust-Parchim wählt am heutigen Sonntag einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) tritt gegen seinen einzigen Herausforderer Sebastian Langer (SPD) an.

Rund 14.000 Menschen sind dazu aufgerufen, bis 18 Uhr ihr Kreuz für einen der beiden Kandidaten zu machen. Der Gewinner kann sich dann für sieben Jahre Parchims Bürgermeister nennen. Weil es nur zwei Bürgermeister-Kandidaten gibt, gibt es heute definitiv ein Ergebnis und keine Stichwahl.

Amtsinhaber kandidiert erneut

Der aktuelle Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) wurde 1969 geboren und hat als Lehrer gearbeitet, bevor er Bürgermeister der Stadt wurde. "Es ist einfach schön, unsere Stadt zu gestalten, sie voranzubringen, die Probleme und Aufgaben zu erkennen und dafür die bestmöglichen Strategien zu entwickeln", so Flörke. Ihm sei wichtig, Parchim als Mittelzentrum und Kreisstadt zu stärken.

Herausforderer ist Arzt im Gesundheitsamt

Der Herausforderer ist der 33-jährige Sebastian Langer. Er wird von der SPD und den Linken ins Rennen um den Bürgermeisterposten geschickt. Das Rathaus kennt der Kandidat als Stadtvertreter bereits gut. Hauptberuflich arbeitet er außerdem als Arzt im Gesundheitsamt der Stadt Parchim. "Ich glaube, dass unsere Heimatstadt ein großes Potenzial hat, um in den nächsten Jahrzehnten ein bedeutendes Mittelzentrum in Norddeutschland zu sein", so Langer. "Doch dieses Potenzial muss besser genutzt und gefördert werden."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2022 | 09:00 Uhr