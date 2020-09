Stand: 24.09.2020 10:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Parchim: Unbekannte legen Feuer an Tankstelle

In Parchim haben am Mittwochabend Unbekannte Feuer an einer Tankstelle gelegt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Nach Ermittlungen der Polizei zündeten der oder die Täter auf der Rückseite der Tankstelle Gelbe Säcke auf einem Rollwagen an. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen. Gegen 23 Uhr bemerkten Passanten den Brand und riefen die Feuerwehr.

Zeugen gesucht

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer in löschen, bevor es auf explosive Bereiche wie Benzintanks übergreifen konnte. Die Tankstelle an der B191 befindet sich in der Nähe von Mehrfamilienhäusern. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 24.09.2020 | 10:00 Uhr