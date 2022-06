Stand: 28.06.2022 13:02 Uhr Parchim: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Bewohner schliefen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in eine Wohnung in Parchim eingedrungen und haben laut Polizei Bargeld aus einer Brief- und Handtasche sowie zwei Autoschlüssel gestohlen. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Clara-Zetkin-Straße. Die Diebe brachen ein, während die Bewohner schliefen. Erst am Morgen stellten sie den Einbruch fest und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/6000) ermittelt jetzt und bittet um Hinweise. | 28.06.2022 13:02