Parchim: Speicheltest nach Vergewaltigung beginnt

In Parchim sind im vergangenen Winter kurz hintereinander zwei junge Frauen vergewaltigt worden, die Tätersuche blieb bislang aber erfolglos. Deshalb starten die Ermittler heute auch im zweiten Fall bei der Suche nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger eine umfangreiche DNA-Untersuchung: Rund 300 Männer wurden zur Speichelprobe eingeladen.

Freiwilliger Test läuft bis Sonnabend

Die Tat ereignete sich in den Abendstunden des 1. Februar 2019 in der Ludwigsluster Chaussee. Nach Ermittlungen der Polizei hat ein Unbekannter eine 21-jährige Frau von hinten angegriffen, zu Boden gestoßen und sexuell missbraucht. Trotz umfangreicher Ermittlungen ist bislang aber kein Tatverdächtiger gefunden worden. Der Gentest läuft bis Sonnabend. Die Staatsanwaltschaft hat alle Männer im Alter von 25 bis 40 Jahren ermittelt, deren Mobiltelefone in der fraglichen Zeit in der Funkzelle in Tatortnähe eingeloggt waren. Ihre Teilnahme an dem Speicheltest ist freiwillig.

Kein Zusammenhang zu anderer Vergewaltigung

Die Polizei sieht keinen Zusammenhang mit der Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens im vergangenen Dezember in Parchim. Auch in diesem Fall gab es eine DNA-Untersuchung, zu der im Frühjahr mehr als 1.000 Männer kamen. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.

