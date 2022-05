Stand: 04.05.2022 05:02 Uhr Parchim: Schüler rast mit Auto zum Schulabschluss durch Stadt

Eine gefährliche Mutprobe sollen sich Schüler zum Abschluss ihrer Schulzeit in Parchim geleistet haben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto am Dienstagvormittag mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien durch eine verkehrsberuhigte Zone. Mehrere Passanten mussten in einer Straße zur Seite springen, damit sie nicht vom Wagen erfasst werden. Eine Fußgängerin habe deshalb einen Schock erlitten. Zeugen alarmierten die Polizei. Im Auto saßen fünf Insassen mit gleichen Kapuzenshirts und der Aufschrift "Abschlussklasse 2022". Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Parchim. | 04.05.2022 05:02