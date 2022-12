Stand: 16.12.2022 10:08 Uhr Parchim: Schleusenprüfung mit Note befriedigend

Die Schleuse in Parchim wird derzeit gewartet. Sie ermöglicht es Freizeit- und Berufsschiffern, über die Müritz-Elde-Wasserstraße von den Mecklenburger Oberseen Richtung Schweriner See zu fahren und umgekehrt. Am Donnerstag stand die Hauptuntersuchung an, die Schleuse in Parchim hat die Note Drei bekommen, befriedigend. Besonders die beweglichen Teile wurden durch Verschleiß und Korrosion in Mitleidenschaft gezogen, so Prüfingenieur Meyer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe. Für die Wartung ist die über 50 Meter Lange Schleusenkammer komplett leergepumpt worden. Etwa 3.000 Schiffe und Boote passieren die Schleuse im Jahr, rund 750 Schleusvorgänge sind dafür nötig.